Чому підлітки можуть не поважати батьків: названо 5 причин

Виховувати сучасних дітей – це справжній виклик, прихильником якої б методики ви не були. Багато батьків скаржаться навіть на те, що дітей є проблеми з повагою, і цьому є кілька причин.

Батьки можуть скаржитися на те, що діти їх не поважають, і в такій ситуації насамперед потрібно подивитися на себе. Є кілька поширених помилок, які роблять батьки, і між ними та дітьми утворюється прірва.

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Демонстрація ідеальності

Усі ми хочемо бути ідеальними батьками, а тим паче виглядати такими в очах дітей. Це створює для дітей неправильне сприйняття світу, в якому ніхто не помиляється, а їхні неправильні рішення та вчинки є їх негативною проєкція.

Набагато краще розповідати дітям про власні виклики та як їх вдалося подолати. Так ви покажете свою близкість до них, і це зміцнить їхні стосунки.

Систематичні зауваження

Дуже поширена помилка батьків. О так, у них є досвід, але як вони його здобули? Звісно, що на помилках.

Якщо ви збираєтеся провести свою дитину повз негативний досвід шляхом зауважень та потурань, то просто запитайте себе, в ім'я чого ви готові завдати дитині стількох психологічних травм одразу. Зосередьтеся на навчанні робити правильні висновки – і тоді все буде гаразд.

Невизнання"експертності"

Усі ми, коли були дітьми, а особливо в підлітковому віці, знали певні речі краще, аніж батьки. Ваші діти не виняток, і вряди-годи попросити в них поради – це чудове рішення, яке дуже позитивно вплине на їхню самооцінку.

Саме у цьому процесі ваші стосунки почнуть переходити у більш дорослі, рівноправні. Це чудовий момент, тож краще скористатися ним сповна.

Неповага до родичів

Якщо хочете, аби діти вас поважали, ви також повинні демонструвати повагу до оточення, а особливо – до родичів. В іншому випадку вам буде дуже складно пояснити вибірковість поваги та обговорити правила цієї гри.

Недовіра

Чого б вам це не коштувало, навчіться довіряти підліткам. Так, відпускати до друзів з ночівлею або на концерт вкрай складно, але це дуже необхідно.

Особливим викликом буде, коли ви зловите дитину на обмані. Тут варто не вийти "переможцем", а зрозуміти, чому дитина не вважає ваші стосунки довірливими та боїться сказати правду.