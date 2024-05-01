Американський комік вигнав із залу мати з дитиною, яка плакала: реакція людей

В Австралії розгорівся скандал під час концерту відомого американського коміка. Той попросив маму з дитиною вийти із залу, аби вони не заважали іншим насолодитися шоу.

Інцидент на шоу коміка

Кілька днів тому американський комік Ардж Баркер виступав на Міжнародному комедійному фестивалі у Мельбурні. Під час виступу у залі почала плакати дитина.

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Артист попросив матір з немовлям вийти із зали, оскільки плач заважає іншим дивитися шоу. Жінка послухала і вийшла із зали, однак в суспільстві розгорілася бурхлива дискусія. Друзі жінки були обурені проханням сатирика та вийшли із зали на знак солідарності. Однак є й ті, хто підтримав Баркера.

Від імені інших 700 людей, які заплатили, щоб побачити виступ, я ввічливо сказав їй, що дитина не може залишитися. Водночас я нічого не маю проти матерів,

– захистив комік свою позицію.

Матір, яку вигнали із зали, звуть Тріш Фаранда. Її немовляті 7 місяців. Жінка стверджує, що дитина не плакала, і вона годувала її грудьми, щоб заспокоїти. Прохання коміка вона спочатку сприйняла як жарт, але коли сатирик повторив прохання – зібрала речі та пішла, щоб не заважати іншим.

Я не хотіла нікому псувати вечір, у мене ніколи не було наміру йти і заважати людям або влаштовувати виставу. Я була на концертах Баркера до вагітності, і просто хотіла знову це відчути. Піти на його концерт ще раз? Ні, цього вже ніколи не буде,

– розповіла вона.

Тепер в Австралії тривають палкі дискусії щодо того, чи можуть матері усюди брати своїх дітей. Багато політиків стали на сторону жінки – матері з маленькими дітьми мають право брати участь у суспільному житті, і потрібно передбачити для цього всі відповідні умови.